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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Pako Cruz'u transfer etti

27.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Pako Cruz'u transfer etti

MANİSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Meksikalı oyuncu Pako Cruz ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Manisa ekibi, daha önce Afyon Belediye ve TOFAŞ formalarını giyen 33 yaşındaki oyuncuyu transfer etti.

Pako Cruz, kendisini 1 yıllığına Manisa ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

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