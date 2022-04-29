Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) son 2 haftaya lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçını kazanması halinde adını ING Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarık Almış Spor Salonu'nda Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren basketbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, sezona Federasyon Kupası'nı alarak iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Bu sezonu çifte kupayla kapatmak istediklerini vurgulayan Güzgülü, şunları kaydetti:

"Lige iyi başlayamasak da her hafta üstüne koyarak liderlik koltuğunu devraldık. 2 Mayıs’ta bayramın birinci günü şampiyonluk için sahaya çıkacağız. Şunu da belirtmek istiyorum ki biz bu lige yükselirken maçımız yine bayrama denk gelmişti. Bu kez Süper Lig'e yükselmek için parkede olacağız. Büyük öneme sahip ve tarih yazmaya bir adım uzak olduğumuz maçta tüm Manisalıları yanımızda görmek istiyoruz."

Tarık Almış Spor Salonu'nda 2 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabaka 17.30'da başlayacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor müsabakasını kazanması halinde, ligin bitimine bir hafta kala ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

