Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

MANİSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu John Roberson'la 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Fransa Ligi temsilcilerinden Strasbourg'da geçiren oyun kurucu John Roberson ile 2 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde üç İsveç Süper Ligi, bir Fransa Pro A şampiyonluğu bulunan Roberson, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.



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