YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

30.06.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

MANİSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu John Roberson'la 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Fransa Ligi temsilcilerinden Strasbourg'da geçiren oyun kurucu John Roberson ile 2 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde üç İsveç Süper Ligi, bir Fransa Pro A şampiyonluğu bulunan Roberson, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördüManisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldüOsmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.