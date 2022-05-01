Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Basketbol Süper Ligi'ne yükselebilir

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yarın Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı kazanması halinde son hafta öncesinde ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında yarın saat 17.30'da başlayacak mücadele Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde 29. haftaya 50 puanla lider durumda giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün takipçisi Samsunspor'un galip gelmesiyle maç eksiğiyle 2. sıraya geriledi.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Samsunspor'u geride bırakacak başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yenmesi durumunda son hafta öncesinde ilk kez Basketbol Süper Ligi vizesi alacak.



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