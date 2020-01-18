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  4. Manisa Büyükşehir’den çocuklara karne hediyesi

Manisa Büyükşehir’den çocuklara karne hediyesi

MANİSA HABERLERİ  | 18.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cuma günü karnelerini alarak, birinci yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesini tiyatro ile yaptı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun hazırladığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro bölümü öğrencilerinin sahne aldığı ’Bizimkiler’ adlı tiyatro oyunu prömiyerini yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cuma günü karnelerini alarak, birinci yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesini tiyatro ile yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun hazırladığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro bölümü öğrencilerinin sahne aldığı ’Bizimkiler’ adlı tiyatro oyunu prömiyerini yaptı. Çocuklara birinci yarıyıl tatil hediyesi olarak sahne alan oyuna öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin rol aldığı oyun, masalsı anlatımı ile doğa sevgisi, arkadaşlık, yardımlaşma gibi konuları ele aldı. Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat gibi Türk Edebiyatı’nın önemli kahramanlarının bir sahnede buluştuğu oyun, çocuklarımıza önemli mesajlar verdi. Çocuklara karne hediyesi olarak sahne alan ve Bartu Kaan Şensoy’un yazıp yönettiği; Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin rol aldığı ’Bizimkiler’ adlı oyun, her Cumartesi saat 14.00’da Manisalı miniklerle buluşmaya devam edecek.

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