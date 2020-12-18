Manisa Büyükşehir’in yüzücüleri Türkiye Şampiyonasına katılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı yüzücüleri İrfan Efe Baras, Kaan Yalım Çullu, Özlem Yetim ve Nehir Toker, 20-24 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Kısa Kulvar Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

Katıldığı her turnuvada adından başarıyla söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye çapında önem taşıyan iki organizasyonda daha boy gösterecek. Yüzme takımı sporcuları İrfan Efe Baras, Kaan Yalım Çullu, Özlem Yetim ve Nehir Toker, 20-24 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Kısa Kulvar Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek. İstanbul’da madalya için yüzecek olan sporcular, daha sonra da 25-27 Aralık 2020 tarihlerinde Turkcell Genç ve Açıkyaş Milli Takım seçmelerine katılarak, milli forma gururunu yaşamak için mücadele verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da ulusal çapta düzenlenecek olan iki turnuvada madalya için yüzecek olan sporculara başarılar diledi. Yüzücülerin pandemi sürecinde Antrenör Sinan Aktılav eşliğinde kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Elmalı, “Yüzücülerimiz, hem kulübümüzü hem de şehrimizi temsil edecekler. Altyapı kategorilerinde yarışan sporcular için önemli organizasyonlar. Biz her sonuçta, sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.



