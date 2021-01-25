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Manisa CBÜ sağlıkçılar için video laringoskop cihazı geliştirdi

25.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencileri korona virüs salgını sürecinde entübasyon yapacak anestezi uzmanı doktorlar ve diğer sağlık personelini korumak amacıyla, 3D yazıcı ile video laringoskop cihazı üretti.Manisa CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 2.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencileri korona virüs salgını sürecinde entübasyon yapacak anestezi uzmanı doktorlar ve diğer sağlık personelini korumak amacıyla, 3D yazıcı ile video laringoskop cihazı üretti.
Manisa CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Mert Alım ve Turgutlu Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından, korona virüs salgını sürecinde entübasyon yapacak anestezi uzmanı doktorlar ve diğer sağlık personelini korumak amacıyla, 3D yazıcı ile Turgutlu Devlet Hastanesi doktorlarının talep ettiği medikal cihaz olan video laringoskop üretildi. Geliştirilen cihazla birlikte mikro kamera ile entübasyon tüpünü yerleştirmek için cep telefonundan hastanın ağız ve boğaz bölgesi görüntülenebiliyor. Bu sayede hasta ile sağlık çalışanı arasında güvenli mesafe sağlanabilirken oluşabilecek enfeksiyon riski en aza indiriliyor.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Mert Alım’ın geliştirdiği yazılım sayesinde üretimi yapılan cihazın; kullanım kolaylığı, steril edilebilir olması ve enfeksiyon riskini azaltmasının yanı sıra düşük maliyetle üretilmesi gibi avantajları hastanelerde kullanımını kısa sürede arttırıldı.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Kıvanç Başaran ve Doç. Dr. İbrahim Fadıl Soykök, projeyi geliştiren Mert Alım’a, teşekkür belgesi verildi.

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