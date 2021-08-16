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Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

16.08.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de 2. hafta maçında 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor'la karşılaşacak Manisa, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lige deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 yenerek başlayan Manisa, 2. haftadaki Denizlispor müsabakasının ilk antrenmanını Halil Onultmak Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınmanın ardından dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Manisalı futbolcular yarın gerçekleştireceği antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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