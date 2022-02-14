Manisa FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 17 Şubat Perşembe günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacağı 25. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü NasaDoge Menemenspor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.



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