YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

20.10.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyunlarıyla idmanı tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Manisa FK'de sakatlığı bulunan Edgar Prib dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletin tahsis ettiği 26 hektar araziye ceviz diken üretici hasat heyecanı yaşıyorDevletin tahsis ettiği 26 hektar araziye ceviz diken üretici hasat heyecanı yaşıyor
Çorum'daki cinayetle ilgili baba ve oğlu tutuklandıÇorum'daki cinayetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı
Uşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldıUşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Manisa FK futbol

Manisa Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:00
İkindi
16:03
Akşam
18:33
Yatsı
19:50
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.