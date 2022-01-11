Manisa FK, Erhan Çelenk'i transfer etti

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Altay'dan transfer edilen Çelenk ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan Çelenk, Manisa FK'ye transferi için karar vermesinin zor olmadığını belirterek, "Şu anki sıralamaya bakmıyorum, çünkü oynanan güzel futbolu gördüm. Buradaki arkadaşlık ortamından çok iyi izlenimler aldım. Kulübün çok büyük hedefleri olduğunu biliyorum. Manisa FK formasıyla başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı da deneyimli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Erhan Çelenk'in bu ligde birçok kez şampiyonluk sevinci yaşadığını aktaran Anlı, tecrübesiyle takıma çok büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

