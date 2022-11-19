MANİSA FK ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE! Manisa FK Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK ile Erzurumspor Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 12 karşılaşmadan 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan ev dahibi takım 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise ligde 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 14. sırada yer alan Erzurumspor sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Manisa FK Erzurumspor maçı saat 13.30 itibarıyla başladı. İşte Manisa FK Erzurumspor maçı hakkında detaylar...

MANİSA FK ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK ile Erzurumspor 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak.

MANİSA FK ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK Erzurumspor maçı TRT SPOR'da canlı yayınlanıyor.

