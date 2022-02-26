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Manisa FK-Eyüpspor maçının ardından

26.02.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: "Bizi hak ettiğimiz yere doğru götürecek çok değerli bir 3 puan kazandık" - Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Bir gol daha bulup beraberlikle buradan ayrılsak bize moral olacaktı"

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, çok değerli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta da Bereket Sigorta Ümraniyespor'a karşı mücadele gücü yüksek bir müsabaka oynadıklarını kaydetti.

Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Altay, "Bizim için anlamlı bir galibiyet oldu. Bizi hak ettiğimiz yere doğru götürecek çok değerli bir 3 puan kazandık. Bunu da ligimizin bireysel oyuncu kalitesi yüksek, başarılı bir teknik direktörü olan kaliteli bir ekibine karşı kazandık." ifadelerini kullandı.

Altay, oyunu domine ettiklerini, farklı üstünlük kuracak pozisyonlar bulduklarını aktararak, "Oyuncularımı ve tüm ekibimi canıgönülden tebrik ediyorum, umarım geçen hafta başlayan bu serinin önümüzdeki haftalarda da devamı gelir. Oyuncu kalitemiz ve vizyonumuz, bulunduğumuz yerle örtüşmüyor. Maç maç bakarak, rakibe saygı duyarak hazırlanıyoruz. Umarım istediğimiz yere ulaşmamızı sağlayacak bir süreç yaşarız." diye konuştu.

- Hamzaoğlu: "Sonuca ulaşamadık"

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendileri için önemli olan bir müsabakada arzu ettikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Gördükleri kırmızı kart nedeniyle oyunda dengenin bozulduğunu, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Bir gol bulduk ama sonuca ulaşamadık. Bir gol daha bulup beraberlikle buradan ayrılsak bize moral olacaktı. Eksiklerimiz göze çarptı, daha çok çalışacağız. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanıp o maçlardan iyi sonuçlarla ayrılmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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