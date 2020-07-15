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Manisa FK Manisa’daki hazırlıklarını tamamladı

MANİSA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme play-off turu maçları oynayacak olan Manisa FK, Manisa’daki hazırlık dönemini dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalya’da oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Koordinasyon çalışmasının ardından antrenman, taktik oyunla sona erdi. Bugün karayoluyla Antalya’ya hareket edecek olan takım, Antalya’da kampa girerek hazırlıklarına devam edecek.

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