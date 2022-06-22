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Manisa FK, orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı transfer etti

22.06.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı transfer etti

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Bursaspor'dan Burak Altıparmak'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde orta saha oyuncusu Burak Altıparmak için imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Altıparmak, birkaç arkadaşının da forma giydiği Manisa FK'yi yakından takip ettiğini bildirdi. Projelerinden dolayı Manisa FK'yi tercih ettiğini aktaran Burak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ergun Aydın ise bu sezon daha heyecanlı ve daha dinamik bir takım oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan da bu sezon ilk transferlerini Burak Altıparmak'la gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Bu sezon daha dinamik, daha savaşan, başkanımızın da belirttiği gibi kalbi bizimle atan, bu takım için savaşacak transferleri yapmaya özen göstereceğiz. Burak da bu özelliklere uyan bir futbolcu. İnşallah Manisa FK formasıyla başarılı bir dönem geçirir. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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