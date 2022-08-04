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Manisa FK, orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna kattı

04.08.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna kattı

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Göztepe'den transfer edilen Mert Ali Özbaykız ile Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Ali Özbaykız, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı için çok çalışacağım. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. İnşallah takımımla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan da transferin oyuncuya ve kulübe hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Manisa Futbol Kulübü, her zaman gençlere inanan, şans veren bir kulüp oldu. Bu ilkemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mert Ali Özbaykız, yeteneklerine inandığımız bir oyuncu. Manisa FK formasıyla çok iyi yerlere gelecektir."

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