Manisa FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, iyi bir mücadele göstermediklerini, beraberliğin "normal" bir sonuç olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Eriş, yeni bir takım kurduklarına belirterek, "Kolay geçecek bir maçın beklemiyorduk. Rakibe çok pozisyon verdik." dedi.

Yeni Malatyasporlu futbolcuların, müsabakada üstün oldukları bölümde sık sık oyunu yavaşlattıklarını savunan Eriş, şunları kaydetti:

"Rakibimiz Malatyaspor takımı neredeyse 15 dakikaya yakın yerden kalkmadı. Böyle bir rakibe karşı kazanmayı çok isterdik. Oyunu durdurarak oynamaları, bizim oyuna tekrar tekrar girmemizi engelledi. Bunun sonucunda maç beraberlikle bitti. Biz diyoruz ki gelecekle ilgili hayallerimiz var. Kazanamıyorsanız da kaybetmemek önemli. Bugün iyi oynamadığımız bir ortamda beraberliği normal bir sonuç olarak görüyorum. Her iki takımı da bu sıcakta bu kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum.”

- Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Layiç: "Çok net fırsatlar yakaladık"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Fevzi Layiç, takımdaki olumsuz havayı değiştirmek adına önemli bir müsabakaya çıktıklarını dile getirerek, "Genç ve mücadele eden bir takımımız var. Bir yerde bir patlama yapmak istiyorduk. Aslında çok da fırsat yakaladık ama normal şartlarda bu maçın sonucunun çok farklı bitmesi gerekiyordu. 4-1, 5-1 gibi bir skor olması lazımdı. Çok net fırsatlar yakaladık. İnşallah bu ivmemizi sürdürürüz." diye konuştu.

Maç sırasında takımının eski oyuncusu Adem Büyük ile yaşadıkları tartışmaya da değinen Layiç, "Maç sırasında o bölge karıştı. Adem, yıllardır Türk futboluna hizmet eden bir kardeşimiz. Benden de küçük, yaş olarak. Oraya çok sert gitti, ben de onun tutup çektim ancak maalesef çok ağır bir küfür etti, hem bana hem kulübe. Buranın ekmeğini yemiş, buranın teknik direktörlüğünü yapmış bir insanın bu kadar acımasızca, her şeyi hiçe sayarak hareket etmesi doğru değil. Saha içinde kaptanlık yapan bir oyuncunun bir kere ahlaklı olması lazım." ifadelerini kullandı.



