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Manisa FK-Yılport Samsunspor maçının ardından

10.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: - "Bu maçı play-off yolunun başlangıcı olarak değerlendiriyoruz" - Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: - "Bu karşılaşmayı Manisa FK kazanmadı, biz kaybettik"

MANİSA (AA) - Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, 2-0 kazandıkları Yılport Samsunspor müsabakasına ilişkin, "Bu maçı play-off yolunun başlangıcı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay, rakibe pozisyon vermedikleri ve istedikleri oyunu sahaya yansıttıkları için oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

İyi bir mücadele olduğunu kaydeden Altay, "Maçın başından sonuna oyunu istedik, kazanmasını bildik. Muhteşem oynadılar. Bu sıcak havada özveriyle mücadele eden oyuncularımıza ve teknik ekibime teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolundaki iki takımın maçı gibiydi. Bu maçı play-off yolunun başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Her zaman söylüyorum, bu takımın kalitesi bulunduğu yerle örtüşmüyor. Bizim amacımız hak ettiğimiz yere, play-off'a girmek." diye konuştu.

- Çapa: "Girdiğimiz pozisyonlar ortada"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Manisa FK'nin kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini söyledi.

Son birkaç haftadır olabilecek bütün futbol şanssızlıklarını yaşadıklarını ifade eden Çapa, takdir haklarının çoğunu rakipten yana kullandığını iddia ettiği hakemi eleştirdi.

Çapa, play-off yolunda biraz daha ısrarcı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu karşılaşmayı Manisa FK kazanmadı, biz kaybettik. Gol yemeden önce girdiğimiz pozisyonlar ortada. Bu şekilde olduğu zaman kaybediyorsunuz. Şu anda tabelada 2-0 yazıyor. Kimse oynanan oyunu ve girilen pozisyonu konuşmaz." ifadelerini kullandı.

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