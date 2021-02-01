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Manisa FK’da bir imza da Hüseyin Yılmaz’dan

01.02.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Sancektepe FK’dan kaleci Hüseyin Yılmaz’ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.Misli.com 2.

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Sancektepe FK’dan kaleci Hüseyin Yılmaz’ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Sancaktepe FK’dan Hüseyin Yılmaz’ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Hüseyin Yılmaz için düzenlenen imza töreninde Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı.

“Takip ettiğimiz bir oyuncuydu”
Hüseyin’in uzun zamandır takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirten Sportif Direktör Taner Savut, “Hüseyin transferin son gününde geldi ama uzun zamandır ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. İnşallah mukavelesinin sonuna kadar hatta daha uzun yıllar aramızda olur. Hem Hüseyin’e hem de kulübümüze hayırlı olsun” dedi.

“Kadromuza güç katacaktır”
Hüseyin’e başarılar dileyen Başkanvekili Engin Anlı ise, “Hüseyin zaten takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bugün nasip oldu ve kadromuza katıldı. Eminim ki şampiyonluk yolunda kadromuza güç katacaktır. Her iki taraf için de hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Manisa FK’da olduğum için mutluyum”
Manisa FK forması altında başarılı olmak istediğini kaydeden Hüseyin Yılmaz ise şunları söyledi: “Manisa Futbol Kulübü’ne geldiğim için heyecanlıyım. İnşallah bu sezon şampiyonluk yaşayıp yeni sezonda da şampiyonluk için mücadele ederiz, hayırlı olsun.”

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