Manisa FK’da tek hedef galibiyet

TFF 2. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Yılport Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımda çarkların çok düzgün ilerlediğini söyleyen Arslan, “Tesis içindeki atmosfere de bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var.” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 23. hafta mücadelesinde cumartesi günü konuk edeceği Yılport Samsunspor maçına odaklanan Manisa Futbol Kulübünde hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ederken, teknik direktör Cihat Arslan, kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Saygı duyulması gereken bir rakip"

Saygı duyulması gereken bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyen Arslan, “Yılport Samsunspor, liderlik konumundan önce saygı duymamız gereken bir rakip. Camiası, hocası, bütün unsurlarıyla beraber çok ciddiye almamız gereken ve rakip olmaktan da gurur duyduğumuz bir camia Samsunspor. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç ve biz de kazanmak istiyoruz bu fırsat elimize geçmişken. Yeni göreve geldik. Takımda iyi bir atmosfer oluştuğuna inanıyorum. Elbette rakibin gücüne ve konumuna saygı duyarak oynayacağız. Mutlaka kazanmak için oynayacağız. Futbolcularımla birlikte iyi bir atmosfer yakaladık. Çok iyi bir çalışma ortamımız var. Çarklarımız çok düzgün ilerliyor. Kazanacağımızı ümit ediyorum, umuyorum. O yönde bütün planlamaları yapıyoruz. İş buraya geldikten sonra bunun dönüşü yok. Tesis içindeki atmosfere de bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var” ifadelerini kullandı.

Manisa FK ila Yılport Samsunspor, 15 Şubat Cumartesi günü 13.30’da Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitmişti.

