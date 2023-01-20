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Manisa FK'nin takım otobüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

20.01.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Manisa FK'nin takım otobüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin takım otobüsüne çarpan otomobildeki 4 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Uncubozköy Mahallesi Kavşağı'ndan dönüş yapan E.T.'nin kullandığı 45 M 6662 plakalı Manisa FK'nin takım otobüsüne, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen 10 LY 718 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki M.K. (23), C.Ö. (27), M.Ö. (19) ve S.B. (23) ambulanslarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen otomobil sürücüsünün kaza yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, firari sürücünün tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yolcusu bulunmayan Manisa FK'nin takım otobüsünün, 17 yaş takımını, Adana'daki deplasmana götürmek üzere Halil Onultmak Tesisleri'ne giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Manisa FK'nin takım otobüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa FK

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