Manisa itfaiyesi 12 binden fazla olaya müdahale etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019 yılında 112 Acil Çağrı merkezine gelen toplam 22 bin 263 çağrıya yanıt vererek, 12 bin 993 olaya müdahalede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 56 itfaiye noktasında 166 araç ve 636 personel ile 7/24 görev başında bulunarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. 112 Acil Çağrı merkezine 2019 yılında gelen 22 bin 263 çağrıya yanıt veren itfaiye ekipleri, 12 bin 993 olaya müdahalede bulunarak vatandaşların gerek mal gerekse can güvenliğini sağlamak adına çalışmalarda bulundu. Manisa’nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde pilot olarak başlatılan tek numara uygulamasının ardından 2019 yılında 112 Acil Çağrı merkezine gelen 22 bin 263 çağrıya yanıt veren ekipler, 8 bin 987 yangın, 2 bin 583 kurtarma, 764 trafik kazası, 659 sel ve su baskını olmak üzere 12 bin 993 olaya müdahalede bulunarak 831 yaralının hayata bağlanmasını sağladı.

Eğitimler ile bilgilendirmelerde bulunuldu

Çeşitli olaylara müdahalelerde bulunarak vatandaşların mağduriyetlerini önleyen itfaiye ekipleri, yapılan operasyonların yanında bilgilendirme eğitimleri ile de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İstenmeyen durumlara karşı özellikle de öğrencilerin bu durumlara karşı nasıl müdahalede bulunacakları yönünde eğitim veren itfaiye ekipleri, 2 bin 83 iş yerinde uygunluk denetimi yaparken, 379 okulda 125 bin 419 öğrenciye, 94 resmi ve özel kurumda 4 bin 250 personele temel yangın eğitimi vererek, önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamış, can ve mal kayıplarının yaşanmasını önlemeye yönelik çalışmalarını yürütmüştür. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangın, kaza gibi her türlü felakete anında müdahale eden, mesai mefhumu gözetmeden görev yapan personele teşekkürlerini ileterek, “Geçmişte sınırlı hizmetleri olan itfaiye ekiplerimiz Büyükşehir belediyesi olmakla birlikte bugün 56 noktada 7 gün 24 saat görev başında vatandaşların hizmetindedir. Vatandaşlarımızın olası istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmamaları için sürekli olarak göreve hazır bir şekilde bekliyoruz. Gerek olası yangınlara müdahale gerekse de can ve mal kayıplarının önüne geçilmemesi noktasında ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yaparak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.