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Manisa jandarmasından 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı

13.06.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Manisa merkezli 5 ilde 3 ay boyunca süren teknik ve fiziki takip sonucu 53 ayrı adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, tarihi eser, uyuşturucu madde, kaçak tütün ile birlikte 57 şüpheli ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Konya ve Osmaniye’de 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, 53 ayrı adreste toplam 57 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde şüphelilerle birlikte, 20 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tarihi eser nitelikli sikke, 14 adet piyade tüfeği fişeği, 14 bin 394 adet tabanca fişeği, 80 kilo 800 gram kaçak tütün ile değişik nitelikte uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan 57 şüpheliden 2’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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