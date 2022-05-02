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Manisa motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

02.05.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Sarısu Caddesi'nde Mustafa Avcı'nın (50) kullandığı 45 ADK 896 plakalı motosiklet park halinde bulunan 09 LA 448 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Hasan Özkan (31) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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