’Manisa Prime’ projesinde sona yaklaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde alışveriş merkezi, otel ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binası gibi alanların bulunduğu ’Manisa Prime’da inşaat alanında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve tamamlandığında kentin yeni gözdesi olacak olan ’Manisa Prime’ projesinde çalışmalar devam ediyor. İçerisinde 5 yıldızlı otel, balo salonu, AVM, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımda incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ergün’e incelemelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu,Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş eşlik etti. Şantiye sahasını gezen Başkan Ergün, dev yatırımda yer alan donatı alanlarıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yarısından fazlası tamamlanan projenin otel bloğunda oluşturulan örnek odaları inceleyen Başkan Ergün, belediye hizmet binası olarak kullanılacak olan binanın da mekanik, elektrik ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek proje sorumlularından bilgi aldı. Projede çalışmaların sorunsuz devam ettiğini belirten Başkan Ergün, “Alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımımızda çalışmalar hızla devam ediyor. Dev projemiz tamamlandığında, kentin sosyal hayatına yeni bir soluk katacağını düşünüyorum. Güzel Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.

