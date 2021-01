Manisa son 13 yılın en kurak mevsimini yaşıyor

“Su seviyeleri her geçen gün daha derinlere iniyor”

Şu an su fakiri bir ülke konumunda olduklarını belirten Başkan Ergün, “Henüz 15-20 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya, bugün ancak 350-400 metrelerde ulaşabiliyoruz. Su seviyeleri her geçen gün daha derinlere iniyor. Yüzey sularımız da farklı değil. Demirköprü barajı adeta çöle dönmüş, Afşar Barajında su seviyesi kritik düzeylerde ve Gölmarmara gölümüzde sular neredeyse tamamen çekilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Her zaman söylediğimiz gibi ’Susuzluk kaderimiz değil!’”

Su kaynaklarının çok hızlı bir şekilde tükendiğini belirten Başkan Ergün, “Alacağımız tedbirler ve atacağımız doğru adımlarla daha yaşanabilir bir dünya mümkün. Her zaman söylediğimiz gibi ’Susuzluk Kaderimiz Değil!’ gelin hep birlikte bu sorunun üstesinden gelelim. Su hayattır” dedi.