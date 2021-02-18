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Manisa, süt ürünleri yatırımlarına uygun çıktı

18.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında 30.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak alınan hibe desteği ile başlatılan ’Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi’ kapanış toplantısını gerçekleştirdi.Proje kapanış toplantısı ile ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa il genelinde süt hayvancılığı yapan üreticilerin, üretici kooperatiflerinin, süt ürünleri üretimi yapan tesislerin, süt ürünlerinin üretim, paketleme, pazarlama zincirinin mevcut durumunu, altyapısını ve gelecekte süt sektörüne yapılacak yatırımların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve Kula, Salihli, Selendi ilçelerinden yatırıma en uygun ilçenin belirlenmesi amacıyla Zafer Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında 30.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak alınan hibe desteği ile ’Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fzibilitesi’ hazırlanmıştır” dedi.Durum tespiti yapıldıUygulama çalışmaları esnasında Manisa il genelindeki büyükbaş hayvan varlığı, süt ve süt ürünlerinin durumunun tespit edildiğini belirten Usta, “Konu ile ilgili olarak Kula, Salihli ve Selendi ilçelerinde bulunan üretici birlikleri, kooperatifler ve ticari kuruluşlar ile görüşülerek bilgi alışverişinde bulunulmuş ve durum tespiti yapılmıştır.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında 30.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak alınan hibe desteği ile başlatılan ’Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi’ kapanış toplantısını gerçekleştirdi.
Proje kapanış toplantısı ile ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa il genelinde süt hayvancılığı yapan üreticilerin, üretici kooperatiflerinin, süt ürünleri üretimi yapan tesislerin, süt ürünlerinin üretim, paketleme, pazarlama zincirinin mevcut durumunu, altyapısını ve gelecekte süt sektörüne yapılacak yatırımların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve Kula, Salihli, Selendi ilçelerinden yatırıma en uygun ilçenin belirlenmesi amacıyla Zafer Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında 30.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak alınan hibe desteği ile ’Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fzibilitesi’ hazırlanmıştır” dedi.

Durum tespiti yapıldı
Uygulama çalışmaları esnasında Manisa il genelindeki büyükbaş hayvan varlığı, süt ve süt ürünlerinin durumunun tespit edildiğini belirten Usta, “Konu ile ilgili olarak Kula, Salihli ve Selendi ilçelerinde bulunan üretici birlikleri, kooperatifler ve ticari kuruluşlar ile görüşülerek bilgi alışverişinde bulunulmuş ve durum tespiti yapılmıştır. Ayrıca Kula, Salihli ve Selendi ilçelerimizde belediye başkanları, başkan yardımcıları ve ilçe tarım müdürleri ziyaret edilerek konu ile ilgili görüşleri ve ilçelerin ihtiyacı hakkında bilgi alınmıştır. Hazırlanan rapor sonucunda, Manisa’da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin oluşturulması açısından yatırım yapılabilir çıkmıştır” dedi.

Kapanış toplantısı online gerçekleştirildi
Fizibilite çalışmasının kapanış toplantısı ve sunumu, Manisa Valiliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17 ilçenin kaymakamlıkları, ilçe tarım ve orman müdürlükleri, Zafer Kalkınma Ajansı Yetkilileri, kooperatifler ve üretici birlikleri davet edilerek 17 Şubat Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi.

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