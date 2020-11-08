YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı

Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı

MANİSA HABERLERİ  | 08.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak son zamanlarda artış gösteren korona virüs salgınından en çok etkilenen yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve aile fertleri dahil kimseyle temas etmemeleri istendi.Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış Manisa’da da devam ederken Manisa Valiliği vatandaşları uyardı.

Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı

Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak son zamanlarda artış gösteren korona virüs salgınından en çok etkilenen yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve aile fertleri dahil kimseyle temas etmemeleri istendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış Manisa’da da devam ederken Manisa Valiliği vatandaşları uyardı. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ’Gerekmedikçe evlerinizden çıkmayın’ uyarısı yapan Manisa Valiliği herkesin kurallara uymasını ve gerekli duyarlılığı göstermesini istedi.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son bir ayda ülkemizde olduğu gibi, İlimizde de Covid-19 vakalarında önemli artışlar olmuştur. Buna paralel olarak, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaktadır. Yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşlarımız bu salgından en çok etkilenen kesim olup, hayatını kaybedenler de ağırlıklı olarak bu gruplarda yer alan vatandaşlarımızdır. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi yaşlılarımızla ve hastalarımızla birlikte atlatarak, Covid-19’a yakalanmadan sağlıklı günlere ulaşıp hayatımızı sürdürmek elimizdedir. Yapmamız gereken şey, belirlenmiş kurallara uymak ve virüsün yayılım zincirini kırmaktır. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kuralını genç, yaşlı demeden uygulayalım ve virüsün yayılım zincirini kıralım. Bu hepimiz için kendimize, ailemize, yaşlılarımıza ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzdur. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşlılarımızın ve önemli kronik rahatsızlığı olanların, sağlıkları ve yaşamlarını sürdürmeleri açısından zorunlu olmadıkça ikametlerinden ayrılmamaları ve aile fertleri dahil diğer insanlarla temas etmemeleri gerekmektedir. Her zor dönemde olduğu gibi, bu salgın döneminde de vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı ve sorumluluğu göstereceklerine inancımız tamdır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı

Manisa Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:59
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Çetin Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Tarihi kaçakcılar iş başında
Tarihi kaçakcılar iş başında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.