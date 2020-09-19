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Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 19.09.2020 19:22 | Son Güncelleme

Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şehitler Mahallesi Özgün Sokak'taki bir kıraathanede, Murat Malgaz'ın (26) hayatını kaybettiği, Süleyman Solak'ın yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Nazım K. ile oğulları Halis ve İbrahim K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18 Eylül'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Murat Malgaz ile Süleyman Solak silahla ağır yaralanmıştı.

Yaralılardan Malgaz, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına almıştı.

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