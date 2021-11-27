Manisa’da 1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen aynı ülke vatandaşı 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 25 Kasım'da Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir çiftlikte Afganistan uyruklu N.A, bıçakla yaralandı.

Çiftlik sahibinin haber vermesiyle N.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

N.A'nın ifadesinde, aralarında husumet bulunan kişilerce bıçaklandığını iddia etti.

Soruşturma başlatan jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Afgan uyruklu N.S. (19), H.H. (19), Y.K. (21) tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest kaldı.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren N.A'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



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