YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da 12 okul ’Okulum Temiz Sertifikası’ aldı

Manisa’da 12 okul ’Okulum Temiz Sertifikası’ aldı

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:24 | Son Güncelleme

Manisa’da Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 okul "Okulum Temiz Sertifikası" almaya hak kazandı.Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu Denetim Ekiplerinin Denetlemeleri ekipleri tarafından yapılan denetlemeler sonrası hijyen kurallarını sağlayan Hasan Fırat Anaokulu, Valide Sultan Anaokulu, Vilayetler Birliği Anaokulu, Öğretmen Şükran Bilginer Özel-Eğitim Uygulama Okulu, Manisa Özel Eğitim Meslek Okulu, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu olmak üzere 6 okula "Okulum Temiz Sertifikası" verildi.

Manisa’da 12 okul ’Okulum Temiz Sertifikası’ aldı

Manisa’da Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 okul "Okulum Temiz Sertifikası" almaya hak kazandı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu Denetim Ekiplerinin Denetlemeleri ekipleri tarafından yapılan denetlemeler sonrası hijyen kurallarını sağlayan Hasan Fırat Anaokulu, Valide Sultan Anaokulu, Vilayetler Birliği Anaokulu, Öğretmen Şükran Bilginer Özel-Eğitim Uygulama Okulu, Manisa Özel Eğitim Meslek Okulu, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu olmak üzere 6 okula "Okulum Temiz Sertifikası" verildi. Sertifika töreninde konuşan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, “Yıl içerisinde tüm okullarımızda Okulum Temiz Sertifikasını almaya hazır hale getirmek. Eksiklerimizi gidermek ve öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
13:01
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Çağrı Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.