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Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

23.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin taksi sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.A'nın (22) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.A. yönetimindeki 45 T 0038 plakalı taksi dün, 2. Anafartalar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Erdem Karagöz'e çarpmış, çocuk hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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