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Manisa'da 16,5 ton sahte içki ele geçirildi

19.10.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 16,5 ton sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 16,5 ton sahte içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16,5 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepnidere Mahallesi'nde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16,5 ton sahte içki ele geçirildi.

İçkilerden alınan örnekler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa'da 16,5 ton sahte içki ele geçirildi

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Manisa Turgutlu sahte içki

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