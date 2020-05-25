YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı

Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı

MANİSA HABERLERİ  | 25.05.2020 22:40 | Son Güncelleme

Zanlının, sorgusunda 17 Ceren Kultaş'ı husumetli olduğu kız arkadaşı S.K. zannettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi

Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katil zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce Taytan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle Ceren Kultaş'ı öldüren firari Şükrü Ş'nin, (30) akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan boş bir fabrikada saklandığı belirlendi.

Fabrika binasına operasyon düzenleyen ekipler, katil zanlısını yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Katil zanlısı Şükrü Ş'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, aralarında gönül ilişkisi bulunan S.K.'den ayrıldığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş'ı da olay günü S.K'ye benzettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının, uzaktan Kultaş'ı tam seçemediğini aktararak, "Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K’ye benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K değil, Ceren Kultaş'mış." dediği belirtildi.

- Olay

Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Mayıs gecesi, arkadaşının kullandığı otomobille Taytan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen Ceren Kultaş (17), motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı<br />

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Manisa Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:30
Yatsı
22:07

Manisa Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.