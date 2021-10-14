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Manisa'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

14.10.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Çiğiller 75. Yıl Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerden mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti görülen 19'u hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin, okul dışında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edildi.

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