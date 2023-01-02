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Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

02.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Manisa'da 2 hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4307 Sokak'taki iki evden para ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede, şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit eden ekipler, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı uzun süre kovaladı.

Hacıhaliller Mahallesi yakınlarında otomobili durduran ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilden inen bir kadın ise olay yerinden kaçtı.

İsimleri belirtilmeyen şüphelilerin hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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