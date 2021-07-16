YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 2 kamyonet ve 1 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'da 2 kamyonet ve 1 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

16.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 2 kamyonet ve 1 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kamyonet ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Zaferiye Mahallesi Orhan Acar Kavşağı'nda, Murat Karakoç (42) idaresindeki süt taşıyan 45 AEU 636 plakalı kamyonet, kavşaktan dönmek isteyen Durmuş Demircan (47) yönetimindeki 45 RA 0009 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen Demircan'ın kullandığı kamyonet, Mustafa Kiraz (29) idaresindeki 03 RG 602 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Murat Karakoç'u sıkıştığı kamyonetten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer kamyonetin sürücüsü Demircan ile aynı araçta bulunan Özkan Demircan (15) da yaralandı.

Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem sona erdi! Resmen kapatıldıBir dönem sona erdi! Resmen kapatıldı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Manisa'da ağılda çıkan yangın söndürüldüManisa'da ağılda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Manisa Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:52
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:41
Yatsı
22:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cuma

Derya Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.