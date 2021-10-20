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Manisa'da 3 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

20.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 3 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak imal edilmiş 3 bin 200 litre şarap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Y.Ç'ye ait evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 varilde kaçak şekilde imal edilmiş 3 bin 200 litre şarap ele geçirildi, ​​​​​​​Y.Ç. gözaltına alındı.

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