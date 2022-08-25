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Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

25.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Muradiye Jandarma Karakolu ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Şüpheliler S.Ö (20), M.S. (30), M.A.K. (40) ve Y.E. (25) gözaltına alındı.

Daire ile bir otomobilde yapılan aramada da 3 kilogram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile kılıç ele geçirildi.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Manisa uyuşturucu

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