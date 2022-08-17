Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Aybars Çakır, annesi Hatice ve babası Orhan Çakır'la tarladan dönerken, İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde bir süre önce su çıkarmak için açılan 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.

Çocuğu kuyudan çıkarmaya çalışan anne ve baba bu çabalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarı üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, iş makineleriyle su kuyusu çevresinde 5 saat süren kazı çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çakır, ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

