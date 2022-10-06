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Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

06.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 33 bin 500 sentetik hap bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Aramada uyuşturucu niteliğindeki 33 bin 500 sentetik hap ile 12 gram skunk ele geçirildi. ​​​​​​​

Sürücü İ.E. (38) gözaltına alındı.

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