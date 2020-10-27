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Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA HABERLERİ  | 27.10.2020 22:42 | Son Güncelleme

Manisa'da 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 4 bin 200 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde iki farklı adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, muhtelif hacimdeki şişelere doldurulmuş şekilde toplam 4 bin 200 litre sahte şarap ele geçirdi.

Sahte şarapların Manisa bölgesinde satışa sunulmak üzere hazırlandığı belirlenirken, gözaltına alınan N.B. ve V.B. sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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