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Manisa'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

26.10.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa’da oyun aletleri kumbaralarından para ve apartmanlardan bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı ile köpek çaldığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki çay bahçelerinde bulunan oyun aletlerinin kumbaralarından para ve bazı apartmanlardan bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 5 şüpheliyi tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan F.A. K.K. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı bisikletler sahiplerine teslim edildi, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam edildiği öğrenildi.

Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi'nde köpek eğitim merkezinden köpek çalıp evcil hayvan satışı yapılan mağazaya sattığı iddiasıyla arınırken bir kahvehaneden çanta çaldıktan sonra yakalanan İ.Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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