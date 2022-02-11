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Manisa'da 40 günde yaklaşık 4 bin kişi TURKOVAC ile aşılandı

11.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 40 günde yaklaşık 4 bin kişi TURKOVAC ile aşılandı

MANİSA (AA) - Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, 30 Aralık'tan bu yana uyguladıkları yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yaklaşık 4 bin kişiye yapıldığını söyledi.

Saka, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın TURKOVAC'ın acil kullanım onayı verilen 14 ilden biri olduğunu hatırlattı.

Vatandaşın yerli aşıya ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirten Saka, "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle TURKOVAC aşımız, vatandaşımızı salgına karşı korumada göstermiş olduğumuz en üstün gayretin bir sembolü. Şu ana kadar hastanemizde 4 bin civarında TURKOVAC aşısı yapıldı." dedi.

Saka, tüm Manisalıları aşıya davet ederek, "18 yaş üstü vatandaşlarımıza, hiç aşılanmayanlara 1. ve 2. doz TURKOVAC yapabiliyoruz ya da daha önce hangi aşıyla aşılanmış olursa olsun TURKOVAC ile hatırlatma dozunu mutlaka öneriyoruz. Özellikle Omicron vakalarının arttığı bu dönemde hatırlatma dozları çok önemli." diye konuştu.

Aşı olmak üzere hastaneye gelen Ali Türkyılmaz da daha önce aşı olmadığını, TURKOVAC'ı beklediğini, bugün de aşısını yaptırdığını anlattı.

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