YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı

Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 05.02.2020 15:22 | Son Güncelleme

Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde, şehir merkezinde metruk bir evin çöktüğü, bir minare ve okulda hasar oluştuğu tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dün 20.55'te Akhisar'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Çalışmalarda, Atatürk Mahallesi'ndeki metruk bir evin çöktüğü, Dayıoğlu Mahallesi camisinin minaresinde ve Medar Mahallesi'ndeki ilkokulda hasar oluştuğu belirlendi.

Cami çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alınırken, ilkokul yetkililer tarafından boşaltıldı.

Akhisar'da 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

Bu depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deprem Hasar Manisa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Manisa Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:29
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

İlginizi Çekebilir

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.