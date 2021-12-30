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Manisa'da 70 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçirilecek

30.12.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 70 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçirilecek

MANİSA (AA) - Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" programı için çalışmalara başlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesindeki uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3, 4 ve 5. sınıftaki 70 bin öğrencinin test ve ölçümleri yapılacak.

Öğrencilerin boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi gerçekleştirilecek.

Değerlendirmeler sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirilecek.

Taramalar, 18 Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yapılan programla öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda en doğru şekilde spor branşlarına yönlendirilmesinin sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarama programımız kapsamında Manisa merkez ve tüm ilçelerinde çalışmalarımıza başladık. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmayı, sporu geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca yetenekli çocuklarımızı üst düzey sporcu olarak yetiştirip Türk sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. İnşallah buradan tespit ettiğimiz sporcularımız, ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda başarıyla dalgalandıracak." ​​​​​​​

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