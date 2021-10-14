Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çağlar Baltalı idaresindeki 45 KF 414 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Baltalı ve araçtaki Recep Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz