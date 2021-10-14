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Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

14.10.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çağlar Baltalı idaresindeki 45 KF 414 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Baltalı ve araçtaki Recep Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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