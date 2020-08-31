YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da ağaçlara zarar veren şahıslar yakalandı

Manisa’da ağaçlara zarar veren şahıslar yakalandı

MANİSA HABERLERİ  | 31.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

Manisa’da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ağaçlardan kozalakları toplayıp, ağaçlara zarar veren şahıslar polis ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanarak, haklarında işlem yapıldı.Manisa’da ağaçlardan çam kozalaklarını toplayarak, zarar veren vatandaşlar hakkında polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla işlem yapıldı.

Manisa’da ağaçlara zarar veren şahıslar yakalandı

Manisa’da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ağaçlardan kozalakları toplayıp, ağaçlara zarar veren şahıslar polis ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanarak, haklarında işlem yapıldı.
Manisa’da ağaçlardan çam kozalaklarını toplayarak, zarar veren vatandaşlar hakkında polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla işlem yapıldı. Toplanan kozalaklara el konulurken, şahıslara da Orman Kanununa Muhalefet’ten yasal işlem uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanlarında yer alan ağaçların ve yeşil alanların korunması noktasında azami gayret sarf ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, vatandaşların da doğanın akciğerleri konumunda olan ağaçlara ve yeşil alanlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kozalak toplamaması ve ağaçlara zarar vermemeleri konusunda uyarıda da bulunan Daire Başkanı Göktaş, bunu yapanlar hakkında Orman Kanununa Muhalefet Etmek suçundan yasal işlem yapıldığını hatırlattı.

Manisa’da ağaçlara zarar veren şahıslar yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

Manisa Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
13:16
İkindi
16:55
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Gözde Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
İldeniz Eczanesi
Akhisar
Atar Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Muhtarlar yol çalışmasından memnun
Muhtarlar yol çalışmasından memnun
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Demirci Şoförler Odası Başkanı Tatar Vefat Etti
Demirci Şoförler Odası Başkanı Tatar Vefat Etti
Şehidin eşi, Vali'den eşinin isminin bir yere verilmesini istedi
Şehidin eşi, Vali'den eşinin isminin bir yere verilmesini istedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.