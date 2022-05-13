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Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

13.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Paraşütle uçuş yapan bir kişinin Tirebolu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ağaçta asılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, paraşütçü Nihat Çökelek'i bulunduğu yerden kurtardı.

Çökelek'in paraşütle Bozdağ'dan atlayış yaptığı ve ormanlık alana inmek zorunda kaldığı öğrenildi.

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