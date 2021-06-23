Manisa'da ağılda çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayvan ağılında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi ağıllar bölgesinde A.D'ye (59) ait hayvan ağılında yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Şehzadeler ve Saruhanlı Belediyelerine ait tankerler de su takviyesinde bulundu.
Ağılın büyük hasar gördüğü yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
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